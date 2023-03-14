Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляється, 55-річного Саакашвілі у 2021 році ув’язнили на шість років за звинуваченням у зловживанні владою під час перебування на посту президента Грузії, яке, за його словами, було політично вмотивованим.

Зазначено, що його здоров’я погіршилося у в’язниці, де він неодноразово оголошував голодування та стверджував, що був отруєний. Його утримують і лікують у клініці столиці Грузії – Тбілісі. Відповідаючи на запитання, чи планує Польща відправити до нього лікарів, речник уряду Пйотр Мюллер сказав на прес-конференції, що група гуманітарної допомоги готова вирушити до Грузії.

“Зараз ми чекаємо згоди грузинської сторони, оскільки ми знаємо, що ситуація з медичною допомогою колишньому президенту Грузії – Міхеїлу Саакашвілі – викликає серйозні сумніви міжнародного співтовариства”, – заявив він.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.