Про це сповіщає Reuters.
Як повідомляється, 55-річного Саакашвілі у 2021 році ув’язнили на шість років за звинуваченням у зловживанні владою під час перебування на посту президента Грузії, яке, за його словами, було політично вмотивованим.
Зазначено, що його здоров’я погіршилося у в’язниці, де він неодноразово оголошував голодування та стверджував, що був отруєний. Його утримують і лікують у клініці столиці Грузії – Тбілісі. Відповідаючи на запитання, чи планує Польща відправити до нього лікарів, речник уряду Пйотр Мюллер сказав на прес-конференції, що група гуманітарної допомоги готова вирушити до Грузії.
“Зараз ми чекаємо згоди грузинської сторони, оскільки ми знаємо, що ситуація з медичною допомогою колишньому президенту Грузії – Міхеїлу Саакашвілі – викликає серйозні сумніви міжнародного співтовариства”, – заявив він.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.
- Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року. Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
- Через місяць після арешту Міхеїла Саакашвілі екстрено госпіталізовано у зв’язку зі значним погіршенням стану здоров’я.
- Вже 11 листопада 2021 року колишній президент Грузії повідомив, що готовий припинити голодування.
- Колишній президент Грузії та ексочільник Одеської області, а також ексголова виконкому Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі поділився думкою щодо майбутніх планів Росії. Саакашвілі вважає, що Росія намагатиметься приєднати до себе як мінімум три українські області та частину Грузії.
- Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі залишиться під вартою. 6 лютого Тбіліський міський суд ухвалив відповідне рішення, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном.