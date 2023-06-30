Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п'ятницю, 30 червня, після саміту ЄС заявив, що Польща хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у зв’язку з тим, що РФ розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Джерело: Polsatnews

“У зв’язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing”, – заявив Матеуш Моравецький.

Nuclear Sharing (Ядерний обмін) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.

“Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому питанні, – сказав Моравецький. – Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози”.