Джерело: Polsatnews
“У зв’язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing”, – заявив Матеуш Моравецький.
Nuclear Sharing (Ядерний обмін) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.
“Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому питанні, – сказав Моравецький. – Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози”.
- 14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, в разі потреби, країна без вагань застосує ядерну зброю. Він також додав, що ядерна зброя є гарантією безпеки для його країни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена прагне залучити Росію до переговорів для обговорення контролю над ядерною зброєю після того, як президент Володимир Путін зупинив участь Росії в угоді на початку 2023 року.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, і Сполучені Штати не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.