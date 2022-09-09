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Польща, Латвія та Україна планують створити хаб для ремонту техніки ЗСУ та навчання військових

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом створення хабу для ремонту української військової техніки.

П’ятниця, 9 вересня 2022, 19:55
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Про це повідомляє польське видання “Niediela.pl” з посиланням на слова Моравецького під час спільного брифінгу із президентами Латвії та України.

Польський прем’єр заявив, що 9 вересня розмовляв з президентами про створення спеціального хабу для ремонту військової техніки, навчання із німецькими, нідерландськими та українськими партнерами: “Будемо організовувати такий хаб, де польські фахівці будуть також ремонтувати військову техніку, на цьому заробляти, щоб для усіх ця співпраця була доцільною”, — заявив він.

Раніше Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні €9 млрд, наголосивши, що росіяни можуть спробувати “заморити Україну голодом”. За його словами, президент РФ Володимир Путін, як і Росія, є ненаситною імперією, яка вміє лише завойовувати інші країни.

Теги: війна, Матеуш Моравецький, підтримка ЗСУ, підтримка України, Польща, російська агресія, російсько-українська війна

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