Польща, Латвія та Україна планують створити хаб для ремонту техніки ЗСУ та навчання військових

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом створення хабу для ремонту української військової техніки.

Про це повідомляє польське видання “Niediela.pl” з посиланням на слова Моравецького під час спільного брифінгу із президентами Латвії та України.

Польський прем’єр заявив, що 9 вересня розмовляв з президентами про створення спеціального хабу для ремонту військової техніки, навчання із німецькими, нідерландськими та українськими партнерами: “Будемо організовувати такий хаб, де польські фахівці будуть також ремонтувати військову техніку, на цьому заробляти, щоб для усіх ця співпраця була доцільною”, — заявив він.

Раніше Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні €9 млрд, наголосивши, що росіяни можуть спробувати “заморити Україну голодом”. За його словами, президент РФ Володимир Путін, як і Росія, є ненаситною імперією, яка вміє лише завойовувати інші країни.