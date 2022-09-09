Польща, Латвія та Україна планують створити хаб для ремонту техніки ЗСУ та навчання військових

Про це повідомляє польське видання “Niediela.pl” з посиланням на слова Моравецького під час спільного брифінгу із президентами Латвії та України.
Польський прем’єр заявив, що 9 вересня розмовляв з президентами про створення спеціального хабу для ремонту військової техніки, навчання із німецькими, нідерландськими та українськими партнерами: “Будемо організовувати такий хаб, де польські фахівці будуть також ремонтувати військову техніку, на цьому заробляти, щоб для усіх ця співпраця була доцільною”, — заявив він.
Раніше Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні €9 млрд, наголосивши, що росіяни можуть спробувати “заморити Україну голодом”. За його словами, президент РФ Володимир Путін, як і Росія, є ненаситною імперією, яка вміє лише завойовувати інші країни.
- З початку повномасштабного російського вторгнення прикордонники Польщі зафіксували понад 6 мільйонів людей з України.
- Першого вересня цього року до школи у Польщі пішло 185 тисяч дітей з України.
- Польський Національний банк припинить обмін готівкової гривні на злоті наприкінці цього тижня. У такий спосіб, останнім днем обміну є 9 вересня.