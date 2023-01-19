Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава "сама вчинить правильно".

Про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на питання про затримку дозволу Німеччини на передачу танків Leopard 2 , Моравецький нагадав, що Польща запропонувала Україні 14 танків.

“Водночас ми повинні гарантувати, що інші також задовольнять ці потреби. Серед цих інших найменш активними досі були німці”, – сказав він під час відеоінтерв’ю, повертаючись із Міжнародного економічного форуму в Давосі.

За словами Моравецького, Польща продовжить підштовхувати німецького канцлера та Німеччину загалом якомога швидше погодити надання танків Україні.

Моравецького також запитали, чи очікує він змін після того, як Борис Пісторіус, який закликав до послаблення санкцій проти Росії, обійняв посаду міністра оборони Німеччини.

“Це мене дуже турбує. Я мало знаю про нового міністра оборони Німеччини. Те, що я знаю, викликає у мене деяку тривогу. Але потрібно дати йому декілька днів, щоб побачити, якими будуть його перші кроки”, – сказав Моравецький.

Глава польського уряду нагадав, що Варшава та Берлін домовились разом передати танки.

“Або ми отримаємо цю згоду, або самі вчинимо правильно”, – наголосив він.

За його словами, зараз важливо, аби Німеччина, Данія, Фінляндія, Франція та інші країни якнайшвидше передали Україні сучасні танки та важку техніку.

“Здатність захищати свободу в Україні, а відтак і безпеку – вся Європа може залежати від цього”, – сказав він.

Матеуш Моравецьий зауважив, що танки Leopard є наступним раундом допомоги Україні.

“Критично важливим моментом є те, чи німці нарешті віддадуть свою частину важкої артилерії та важких і сучасних танків. І це головне питання, тому що 14 танків на додаток до 250 не змінює ситуації, але якби Франція і, зокрема, Німеччина та деякі інші країни дали по 20 – 30 танків кожна, то це могло б мати значення для України”, – сказав Моравецький.