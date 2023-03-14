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Польща може спорядити Україні свої МіГ-29 у найближчі 4-6 тижнів – Моравецький

Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 протягом найближчих чотирьох-шести тижнів, 14 березня заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, припускаючи, що союзники Києва наближаються до угоди щодо наступного кроку у своїй збройній підтримці.

Вівторок, 14 березня 2023, 22:09
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Про це повідомляє Reuters.

Польща заявила, що готова передати Україні радянські літаки МіГ-29 у складі коаліції країн. Однак, оскільки союзники Києва обережно підходять до передачі винищувачів, неясно, скільки часу може тривати такий процес.

Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів”, – пояснив Моравецький, відповідаючи на запитання, скільки часу може минути, перш ніж Варшава постачить літак.

Нещодавно міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що польський колега сказав йому на зустрічі Європейського Союзу напередодні, що Варшава погодиться на спільний процес передачі Україні МіГ-29.

Над зауважив, що настав час і для Словаччини прийняти рішення, спорядити літаки в Україну чи ні.

Союзники по НАТО на колишньому комуністичному сході, такі як Польща та Словаччина, особливо активно підтримують Київ після того, як Росія вдерлася в Україну 24 лютого 2022 року.

У виданні наголосили, що зобов’язання Варшави перед своїм сусідом були важливими для того, аби переконати європейських союзників передати Україні важке озброєння, включно з танками, — крок, проти якого донедавна виступали кілька урядів, зокрема й Німеччина.

Польща постачила Україну 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Нещодавно в інтерв’ю CNN польський президент заявив, що у межах міжнародної коаліції Польща готова надати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Більш того, Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україна також отримає й винищувачі F-16.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Зауважимо, у Словаччині заявили, що готові надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.

Теги: допомога ЗСУ, літаки Україні, МіГ-29, Моравецький, Польща, союзники

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