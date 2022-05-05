Польський концерт Orlen підписав контракт з саудівською компанією Saudi Aramco, що дозволить країні не лише повністю відмовитися від російської нафти, а й ділитися нею з сусідами.

Про це повідомляє Polskie Radio.

За словами віцеміністра з державних активів Мацєя Малецького, якщо раніше 55% нафти імпортувався до Польщі з РФ, то нинішня угода може майже повністю покрити всі потреби країни.

“Контракт передбачає імпорт 400 тисяч барелів на день, тобто приблизно 20 мільйонів тонн нафти на рік. Польські нафтопереробні заводи переробляють 27 мільйонів тонн нафти на рік, решту можемо купувати на основі так званих швидких контрактів”, – наголосив Малецький.

Також він додав, що польський нафтопорт спроможний обслуговувати не лише місцеві нафтопереробні заводи, що дозволить Польщі як закуповувати нафту з різних точок світу, так і ділитися нею з сусідніми країнами.