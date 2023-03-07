Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Блащак зазначив, що у Польщі готові запустити сервісний хаб на базі механізованого заводу “Бумар-Лабенди”, що базується в Гливицях. Він пояснив, що там створені умови для здійснення такої діяльності.

11 січня 2023 року за ініціативи польської сторони була створена так звана “танкова коаліція” — об’єднання країн, котрі готові постачити Україні танки.

Зауважимо, за інформацію ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.