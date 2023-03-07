Про це інформує пресслужба оборонного відомства.
Wicepremier @mblaszczak: Jesteśmy gotowi, aby uruchomić hub serwisowy w Polsce, który będzie zajmował się remontem i serwisem czołgów #Leopard dostarczanych na 🇺🇦. Chcemy go ulokować w zakładach Bumar-Łabędy. Ma on odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność.
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 7, 2023
Блащак зазначив, що у Польщі готові запустити сервісний хаб на базі механізованого заводу “Бумар-Лабенди”, що базується в Гливицях. Він пояснив, що там створені умови для здійснення такої діяльності.
11 січня 2023 року за ініціативи польської сторони була створена так звана “танкова коаліція” — об’єднання країн, котрі готові постачити Україні танки.
Зауважимо, за інформацію ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.
- У Словаччині, на кордоні з Україною, розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти РФ. Зокрема тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000.
- Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.