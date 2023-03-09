Про це повідомляє PAP.

Нещодавно в інтерв’ю CNN польський президент заявив, що у межах міжнародної коаліції Польща готова надати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Більш того, Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україна також отримає й винищувачі F-16.

“Наскільки мені відомо, коли мовиться про надання Польщею літаків (МіГ-29 – ред.), це буде невелика кількість. Це точно не буде така кількість, яка відповідатиме кількості (переданих – ред.) танків”, – зауважив Шрот.

“Президент сказав це з повною впевненістю та усвідомленістю. Ми обов’язково зробимо це у якійсь ширшій міжнародній коаліції, щоб Україна реально відчула цю підтримку”, – додав він.

Коментуючи слова Дуди, очільник канцелярії президента Польщі зауважив, що “немає місця випадковим заявам”, коли заходить мова про F-16.