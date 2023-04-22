Про це повідомляє Bloomberg.
Міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії зустрінуться 24 квітня, щоб обговорити подальші кроки, заявив польський міністр Роберт Телюс в інтерв’ю радіо RMF FM.
За його словами, вони вже надіслали лист до Європейської комісії з проханням вжити додаткових заходів для захисту місцевих ринків.
Під тиском протестів своїх фермерів Польща цього місяця в односторонньому порядку заборонила імпорт зерна з України. Цей крок викликав дискусії про те, як зберегти транзит української продукції без ризику захоплення цими товарами ринків Східної Європи. Імпорт українських зернових до Польщі минулого року зріс у вісім разів до близько 3 мільйонів тонн, свідчать дані Євростату.
“Наші рішення поклали початок переговорам з Європейським Союзом, оскільки раніше проблема не була широко визнана. Разом з коаліцією країн ми зараз шукаємо додаткові механізми, які допоможуть нам краще контролювати транзитні коридори”, — сказав Телус.
Східні члени ЄС попросили Брюссель розглянути спільний механізм закупівлі зерна, субсидії для місцевих фермерів у разі, якщо імпорт з України перевищує певні рівні, а також стимули для транзиту сільськогосподарських товарів, повідомляє польське міністерство. Польські ЗМІ повідомляють, що окрім зерна ринок наповнює українська птиця.
Зараз Польща поспішає продати близько 4 мільйонів тонн зерна за кордон до сезону збору врожаю, а її уряд запропонував субсидії, щоб зробити покупки у місцевих фермерів більш привабливими.
Телус сказав, що крім морського транспорту він розраховує на логістику автомобільного та залізничного транспорту. Уряд Польщі також розглядає інвестиції в новий зерновий термінал на Балтійському морі.
Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.
Лідер владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.
Пізніше 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.
- Угорщина, яка раніше заборонила імпорт зерна з України, вирішила додатково заборонити до 30 червня ще й імпорт українського меду та деяких видів м’яса.
- Спілка молочних підприємств України (СМПУ) звернулася до Уряду з проханням ввести заборону імпорту молочної продукції з Польщі.