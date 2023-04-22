Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії зустрінуться 24 квітня, щоб обговорити подальші кроки, заявив польський міністр Роберт Телюс в інтерв’ю радіо RMF FM.

За його словами, вони вже надіслали лист до Європейської комісії з проханням вжити додаткових заходів для захисту місцевих ринків.

Під тиском протестів своїх фермерів Польща цього місяця в односторонньому порядку заборонила імпорт зерна з України. Цей крок викликав дискусії про те, як зберегти транзит української продукції без ризику захоплення цими товарами ринків Східної Європи. Імпорт українських зернових до Польщі минулого року зріс у вісім разів до близько 3 мільйонів тонн, свідчать дані Євростату.

“Наші рішення поклали початок переговорам з Європейським Союзом, оскільки раніше проблема не була широко визнана. Разом з коаліцією країн ми зараз шукаємо додаткові механізми, які допоможуть нам краще контролювати транзитні коридори”, — сказав Телус.

Східні члени ЄС попросили Брюссель розглянути спільний механізм закупівлі зерна, субсидії для місцевих фермерів у разі, якщо імпорт з України перевищує певні рівні, а також стимули для транзиту сільськогосподарських товарів, повідомляє польське міністерство. Польські ЗМІ повідомляють, що окрім зерна ринок наповнює українська птиця.

Зараз Польща поспішає продати близько 4 мільйонів тонн зерна за кордон до сезону збору врожаю, а її уряд запропонував субсидії, щоб зробити покупки у місцевих фермерів більш привабливими.

Телус сказав, що крім морського транспорту він розраховує на логістику автомобільного та залізничного транспорту. Уряд Польщі також розглядає інвестиції в новий зерновий термінал на Балтійському морі.

Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила  імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Лідер владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Пізніше 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.