Країни Східної Європи прагнуть розширити нещодавно введену заборону на внутрішній продаж українського зерна на іншу сільськогосподарську продукцію з зокрема соняшникову олію, м’ясо, яйця, молоко та м’які фрукти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії зустрінуться 24 квітня, щоб обговорити подальші кроки, заявив польський міністр Роберт Телюс в інтерв’ю радіо RMF FM.

За його словами, вони вже надіслали лист до Європейської комісії з проханням вжити додаткових заходів для захисту місцевих ринків.

Під тиском протестів своїх фермерів Польща цього місяця в односторонньому порядку заборонила імпорт зерна з України. Цей крок викликав дискусії про те, як зберегти транзит української продукції без ризику захоплення цими товарами ринків Східної Європи. Імпорт українських зернових до Польщі минулого року зріс у вісім разів до близько 3 мільйонів тонн, свідчать дані Євростату.

“Наші рішення поклали початок переговорам з Європейським Союзом, оскільки раніше проблема не була широко визнана. Разом з коаліцією країн ми зараз шукаємо додаткові механізми, які допоможуть нам краще контролювати транзитні коридори”, — сказав Телус.

Східні члени ЄС попросили Брюссель розглянути спільний механізм закупівлі зерна, субсидії для місцевих фермерів у разі, якщо імпорт з України перевищує певні рівні, а також стимули для транзиту сільськогосподарських товарів, повідомляє польське міністерство. Польські ЗМІ повідомляють, що окрім зерна ринок наповнює українська птиця.

Зараз Польща поспішає продати близько 4 мільйонів тонн зерна за кордон до сезону збору врожаю, а її уряд запропонував субсидії, щоб зробити покупки у місцевих фермерів більш привабливими.

Телус сказав, що крім морського транспорту він розраховує на логістику автомобільного та залізничного транспорту. Уряд Польщі також розглядає інвестиції в новий зерновий термінал на Балтійському морі.

Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Лідер владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Пізніше 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.