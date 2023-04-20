Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на заяву очільника Мінагрополітики Миколи Сольського.

За словами міністра, польська сторона контролюватиме транзит відповідно до правил, які вона встановить. Що стосується імпорту української агропродукції в країни Східної Європи, то, як зазначив Микола Сольський, зараз ведуться переговори за участю Єврокомісії.

Очільник Мінагрополітики зауважив, що українські фермери розуміють своїх колег за кордоном і хочуть, щоб усім було комфортно працювати разом. Але перед українськими аграріями стоїть більша проблема – війна. Як підкреслив очільник Мінагрополітики, Україна не кине своїх фермерів і захищатиме їхню позицію.

“Наші аграрії зазнають величезних збитків не тільки через те, що не можуть експортувати свою продукцію. Російські військові грабують ферми та елеватори, мінують українські поля та крадуть урожай. Тому український уряд робитиме все можливе, щоб захистити наших аграріїв та мінімізувати їхні втрати”, – наголосив Микола Сольський.

Крім того, міністр нагадав, що рік тому Єврокомісія запустила ініціативу “Шляхи солідарності”, а в серпні 2022 року почала діяти Чорноморська зернова ініціатива. За цей період “Шляхами солідарності” Україна відвантажила близько 32 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, а “зерновим коридором” – 27 млн тонн.

Нагадаємо, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. За даними Мінагрополітики, обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.