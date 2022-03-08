Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.
Польська влада після консультацій президента та уряду Республіки Польща готова негайно передати всі свої літаки МІГ-29 у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки.
Водночас Польща просить Сполучені Штати Америки надати їй вживані літаки з подібними експлуатаційними можливостями. Польща готова негайно домовитися про умови закупівлі цих машин.
Польський уряд також закликає інші країни НАТО – власників літаків МІГ-29 – вжити подібних заходів.
Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки літаків до Польщі, якщо Варшава вирішить передати винищувачі Україні.
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