Польська влада готова негайно і безоплатно перемістити всі літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

Польська влада після консультацій президента та уряду Республіки Польща готова негайно передати всі свої літаки МІГ-29 у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки.

Водночас Польща просить Сполучені Штати Америки надати їй вживані літаки з подібними експлуатаційними можливостями. Польща готова негайно домовитися про умови закупівлі цих машин.

Польський уряд також закликає інші країни НАТО – власників літаків МІГ-29 – вжити подібних заходів.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки літаків до Польщі, якщо Варшава вирішить передати винищувачі Україні.