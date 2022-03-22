Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Питання про виключення РФ із спільноти обговорювалося минулого тижня у Вашингтоні.
“Під час зустрічей, у тому числі з (міністром торгівлі США) Джиною Раймондо, ми виступили з пропозицією виключити Росію з G20. Вона здобула позитивний відгук і схваленням, тож питання тепер передадуть президенту Байдену”, – заявив Новак.
Зазначимо, що “Велика двадцятка” є клубом урядів та голів центральних банків держав із найбільш розвиненою та економікою, що розвивається. Через цю інституцію країни розв’язують проблеми, пов’язані з відмінностями в торговельній та економічній політиці.
Виключення з цієї організації передбачає ускладнення або призупинення багатосторонніх торговельних угод. Також РФ не зможе послуговуватися кредитно-грошовою і податково-бюджетною політикою G20. Зокрема, перестане брати участь в інвестиціях в освіту, дослідженнях і розвитку, не сприятиме розв’язанню проблем в енергетиці, власне, як у цьому не будуть сприяти і для РФ. Те саме стосується захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я та інших галузей.
Зазначимо, що після тимчасової окупації Криму Росію вигнали із G7. До цього організація називалася “Великою вісімкою”.
- Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення щодо вигнання РФ – рішення було ухвалено одностайно. Також ПАРЄ закликала надати Україні засоби протиповітряної оборони для самозахисту.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив порушення РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права під час здійснення нападу на Україну, він висунув пропозицію виключити РФ з Ради ООН з прав людини під час виступу перед Радою.
- Під час запровадження четвертого раунду санкцій ЄС проти РФ охоплено низку енергетичних компаній та російський військово-промисловий комплекс.