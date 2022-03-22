“Під час зустрічей, у тому числі з (міністром торгівлі США) Джиною Раймондо, ми виступили з пропозицією виключити Росію з G20. Вона здобула позитивний відгук і схваленням, тож питання тепер передадуть президенту Байдену”, – заявив Новак.

Зазначимо, що “Велика двадцятка” є клубом урядів та голів центральних банків держав із найбільш розвиненою та економікою, що розвивається. Через цю інституцію країни розв’язують проблеми, пов’язані з відмінностями в торговельній та економічній політиці.

Виключення з цієї організації передбачає ускладнення або призупинення багатосторонніх торговельних угод. Також РФ не зможе послуговуватися кредитно-грошовою і податково-бюджетною політикою G20. Зокрема, перестане брати участь в інвестиціях в освіту, дослідженнях і розвитку, не сприятиме розв’язанню проблем в енергетиці, власне, як у цьому не будуть сприяти і для РФ. Те саме стосується захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я та інших галузей.

Зазначимо, що після тимчасової окупації Криму Росію вигнали із G7. До цього організація називалася “Великою вісімкою”.