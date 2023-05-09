Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які України отримала від Варшави.

Про це інформує Defence 24.

У понеділок, 8 травня, очільник польського оборонного відомства Маріуш Блащак був у Канаді в межах офіційного візиту. Його зустріч з міністеркою оборони Канади Анітою Ананд була присвячена обговоренню подальшої підтримки України та співпраці в НАТО.

Під час брифінгу в Канаді Блащак повідомив, що Варшава передала українським військовим 10 винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, що 13 квітня у Вашингтоні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з главою польського уряду Матеушем Моравецьким, висловивши вдячність за готовність передати партію нову партію літаків МіГ-29.

У Вашингтоні провели зустріч з другом України, з Матеушем Моравецьким. Подякував особисто прем’єру та всьому польському народу за підтримку, що Польща ініціює для перемоги України. Формуємо “коаліцію винищувачів”. Чекаємо на МІГ-29 від Польщі”, – зазначив прем’єр.

Зауважимо, влада Польщі звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачити Україні винищувачі радянської розробки. Мовиться про літаки МіГ-29 із колишніх запасів НДР, які Німеччина раніше передала Варшаві.

Згодом стало відомо, що 13 квітня Німеччина надала Польщі дозвіл на реекспорт в Україну п’яти старих німецьких винищувачів МіГ-29.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.

Окрім цього, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.