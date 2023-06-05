Польща спорядила Україні 17 автомобілів швидкої допомоги та вантажівка з гуманітарною допомогою, перш за все з харчовими продуктами. 5 червня авто вирушили з Вроцлава до Дніпропетровщини та Кіровоградщини.

Джерело: PolskieRadio

Зауважується, що організатором транспорту спецтехніки є самоврядування Нижньосілезького воєводства.

Так, дев’ять машин швидкої допомоги з медичними засобами, харчовими продуктами та покривалами прямують на Дніпропетровщину, а вісім, також вантажівки з продуктами, — на Кіровоградщину.

Маршал Нижньосілезького воєводства Цезари Пшибильський зауважив, що місцеве самоврядування допомагає громадянам України, відправляючи транспорти з гуманітарною допомогою, від початку повномасштабного вторгнення росіян.

Щобільше, як зазначив член управи Нижньосілезького воєводства Кшиштоф Май, цьогоріч 1% бюджету воєводства призначать на гуманітарну допомогу Україні.

Своєю чергою, генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар акцентував, що машини “швидкої” є “величезною підтримкою”. Токар нагадав, що зокрема у травні росіяни обстрілювали територію України найсильніше від початку повномасштабної війни. Російські ракети вражають цивільну інфраструктуру, страждають цивільні, тому медична допомога є необхідною.

Нагадаємо, у лютому Польща передала Україні 7 модульних пунктів для розміщення бригад екстреної медичної допомоги.