AHS Krab — самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA.

Польща передала Україні з резервів Війська Польського вже 18 таких машин.

Однак країни підписано контракт ще на виробництво і передання 56 Krab”.

Як відомо, Польща від початку війни рф проти України передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29.

Заплановані також постачання самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (100 штук).