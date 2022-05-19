Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Обладнання передбачає опори для ЛЕП, трансформатори, генератор та силові кабелі. Їх передали за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії (Polish Power Transmission and Distribution Association).
Обладнання скерували до семи областей України. Перші партії отримали Київська, Одеська, Запорізька, Луганська, Чернігівська, Миколаївська та Сумська області. Третя партія очікує на розподіл та передачу в регіони.
Загальна кількість переданого склала понад 12,5 тисяч одиниць обладнання. Серед нього також були лінійні арматури, силові трансформатори, генератори резервного живлення та понад 400 залізобетонних опор ліній електропередачі. Ще польські компанії передали понад 65 км та 7,3 тонни силового кабелю і проводів.
- Нагадаємо, Польща заявила, що допоможе Швеції або Фінляндії, якщо на них нападуть під час їх вступу до НАТО. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що вступ цих країн до Північноатлантичного Альянсу подасть чіткий сигнал зміцнення Європи.
- Наразі українці відчувають гострий дефіцит палива на АЗС. На тлі цього Польща передасть нашій державі 25 тисяч тонн бензину.