Україна отримала від Польщі 20 вагонів з електрообладнанням. Польські компанії спрямували допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Обладнання передбачає опори для ЛЕП, трансформатори, генератор та силові кабелі. Їх передали за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії (Polish Power Transmission and Distribution Association).

Обладнання скерували до семи областей України. Перші партії отримали Київська, Одеська, Запорізька, Луганська, Чернігівська, Миколаївська та Сумська області. Третя партія очікує на розподіл та передачу в регіони.

Загальна кількість переданого склала понад 12,5 тисяч одиниць обладнання. Серед нього також були лінійні арматури, силові трансформатори, генератори резервного живлення та понад 400 залізобетонних опор ліній електропередачі. Ще польські компанії передали понад 65 км та 7,3 тонни силового кабелю і проводів.