Уряд Польщі передав Україні понад 200 танків Т-72, що достатньо для формування двох бригад. Також українці отримали декілька десятків бойових машин піхоти.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Наразі Варшава передала Києву техніки на 7 мільярдів злотих, тобто близько 49 мільярдів гривень. Окрім танків та БМП, Україна також отримала самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздика” та реактивні системи залпового вогню “Град”. Польща також надала ракети класу “повітря-повітря” для літаків МІГ-29 і Су-27.

Крім важкої техніки, були надані також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, зокрема для розвідувальної діяльності.