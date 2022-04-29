Про це повідомляє PolskieRadio.
Наразі Варшава передала Києву техніки на 7 мільярдів злотих, тобто близько 49 мільярдів гривень. Окрім танків та БМП, Україна також отримала самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздика” та реактивні системи залпового вогню “Град”. Польща також надала ракети класу “повітря-повітря” для літаків МІГ-29 і Су-27.
Крім важкої техніки, були надані також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, зокрема для розвідувальної діяльності.
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