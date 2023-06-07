Польща передала Україні великі цистерни для води, а також насоси для відкачування води із затоплених районів Херсонської області внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Джерело: міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський у Twitter.

“Через катастрофічне становище цивільного населення після того, як Росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро в Новій Каховці, ми з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тис. літрів і 10 високопродуктивних насосів”, – повідомив Маріуш Камінський.

Також він подякував Пожежній службі Польщі, яка надала цю допомогу.

Крім того, уряд Литви також оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.

“Литва направить гуманітарну допомогу Україні у відповідь на руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні”, – сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Зокрема, Литва планує передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.

Також країна готується до можливого збільшення кількості переселенців з України.

Додамо, що у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.

Міністр закордонних справ України повідомив, що вчора, 6 червня, під час телефонної розмови з Верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем розповів йому про те, як Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, і які наслідки це має для людей та навколишнього середовища.

За його словами, ЄС готовий допомогти Україні у подоланні наслідків цієї катастрофи.

“ЄС готовий надати необхідну підтримку та гуманітарну допомогу для пом’якшення наслідків цієї катастрофи, спричиненої Росією”, – зазначив Дмитро Кулеба.