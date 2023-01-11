Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі з посиланням на слова Анджея Дуди.

Президент Анджей Дуда під час брифінгу у Львові заявив, що Польща передасть роту танків Leopard для України в межах створення міжнародної коаліції. За його словами, таке рішення вже підготували в Польщі.

Зазначимо, що сьогодні, 11 січня, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда прибули з візитом до України. Лідери двох країн зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

“З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!” – написав Володимир Зеленський у Telegram.

Своєю чергою президент Литви написав: “Ми – Люблінський трикутник – знову підтвердили нашу рішучу відданість перемозі над агресором. Ми залишимося об’єднаними! Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні”.

Анджей Дуда також підтвердив зустрів трьох президентів й у Львові й зазначив, що сторони обговорили “військову підтримку України проти російської агресії та інтеграцію України в ЄС та НАТО”.