Наприкінці 2022 році Європейський фонд миру, з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, було збільшено до 3,6 млрд євро. Нині ж обговорюється необхідність додаткових 3,5 мільярда євро.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк повідомив, що Польща переконує ЄС збільшити фонд для озброєння України.

Так, очікується, що на найближчому дводенному саміті ЄС лідери Співтовариства обговорять збільшення Європейського фонду миру ще на 3,5 мільярда євро.

Польський міністр зауважив, що зараз не всі переконані в цьому, але Варшава сподівається, що саміт принесе згоду на такому рівні.

Тому що якщо Жозеп Боррель каже, що метою є навчання 30 тисяч українських армійців у країнах Європейського Союзу, щоб досягти цієї мети, нам потрібні кошти, і ми вимагаємо таких коштів на цьому рівні”, – наголосив він.

ЄС допомагає Україні через свій Європейський фонд миру — фонд, який використовується для відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні.

Раніше глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.

17 березня в ЄС сперечалися щодо ключових деталей – через розбіжності щодо того, як має працювати план. Уряди заявляли про нестачу ясності відносно поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС. Пізніше повідомлялося, що перші замовлення за планом можуть бути реалізовані до кінця травня.

Нещодавно прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 протягом найближчих чотирьох-шести тижнів, припускаючи, що союзники Києва наближаються до угоди щодо наступного кроку у своїй збройній підтримці.