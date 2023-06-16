Сейм Республіки Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, "кожна нація має невід’ємне право на захист".

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У заяві йдеться, що Україна захищає не лише свою державність, а й спільні міжнародні цінності, такі як демократія та порядок.

“Враховуючи відданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення”.

В ухваленій резолюції під час 77-ї сесії палати також повідомили, що українські війська “стають все більш сумісними з силами НАТО”, оскільки набувають досвіду на полі бою.

“З військової точки зору вступ України до НАТО також буде корисним для Альянсу”.