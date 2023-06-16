Повідомляє Сейм Польщі в Twitter
У заяві йдеться, що Україна захищає не лише свою державність, а й спільні міжнародні цінності, такі як демократія та порядок.
“Враховуючи відданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення”.
В ухваленій резолюції під час 77-ї сесії палати також повідомили, що українські війська “стають все більш сумісними з силами НАТО”, оскільки набувають досвіду на полі бою.
“З військової точки зору вступ України до НАТО також буде корисним для Альянсу”.
- Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО після закінчення війни.
- Адміністрація США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Сьогодні, 15 червня, Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.
- Серед союзників країн НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший шлях до членства України в НАТО.