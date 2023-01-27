Уряд Польщі заявив, що готовий надіслати Україні ще 60 своїх танків на тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Про це інформує член фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

За його словами, окрім Leopard 2, Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків. Йдеться про модернізовані радянські танки, у тому числі PT-91 Twardy. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Якщо союзники справді хочуть допомогти Україні вистояти, підтримка має бути серйозною”, – коментує він.

Також додається, що Польща стала першою країною, яка вже передала 250 танків Україні.

Нагадаємо, що 23 січня польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що Польща “більш ніж сповнена рішучості” передати західні танки Україні, незалежно від того, чи приєднаються до цієї схеми інші країни чи ні.

Окрім того, уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.