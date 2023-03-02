Сьогодні, 2 березня, віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

Про це інформує РАР.

“Тут, на військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися. Це хороша новина для Познані. Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM”, – заявив Маріуш Блащак.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва, зокрема гідропневматичних шасі, що використовуються в K2.

У серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько 3,4 млрд доларів, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько 2,4 млрд доларів.

Маріуш Блащак зазначив, що перші танки прибули в Польщу в грудні 2022 року. Усього очікується 180 K2.

За його словами, цього року польська армія отримає ще більше танків. Маріуш Блащак наголосив, що Польща підтримує Україну, але й водночас дбає про зміцнення власної армії, усвідомлюючи загрозу війни.

Зауважимо, що у Польщі дійсно зміцнюють оборонний потенціал, збільшуючи чисельність Збройних сил та купуючи сучасне озброєння та зміцнюючи відносини із союзниками. Зокрема польський уряд замовив для своєї армії 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва.

Збройні сили Польщі переживають якісну та кількісну трансформацію – розширюють, зміцнюють та модернізують можливості діяти в усіх умовах та сферах сучасного бойового поля. Відбувається інтенсивна модернізація, зазначили у відомстві.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з польською компанією Huta Stalowa Wola на виробництво понад тисячі бойових машин піхоти Borsuk.

Варто зауважити, що контракт стане найбільшим в історії польської оборонної промисловості.

Польські ЗМІ зауважують, що уряд планував закупити нові БМП пізніше, проте, через російське повномасштабне вторгнення в Україну значно прискорив процес.

Водночас серед замовлених або поставлених озброєнь зокрема є системи Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, понад дві сотні танків Abrams, 24 БПЛА Bayraktar, винищувачі F-35 та гелікоптери Black Hawk.