Загородження на польсько-білоруському кордоні заввишки п'ять метрів простягнеться на 186 км та буде постійним. Розпочнеться будівництво стіни 25 січня.

Про це повідомляє польський канал TV Republika.

“Орієнтовно 25 січня буде передано будівельні майданчики для здійснення подальших будівельних робіт”, – сказала речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

Вона додала, що до кінця цього тижня виконавці проєкту мають надати технічну документацію щодо спорудження перших фрагментів стіни.

Нещодавно Прикордонна служба Польщі підписала три угоди щодо будівництва постійного загородження на кордоні з Білоруссю. Повідомляється, що загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів, прискорення робіт цю відстань поділять на чотири частини.

Робота на них вестиметься одночасно, у тризмінному режимі. Як пояснила прессекретар Прикордонної служби, таким чином будуть здані в експлуатацію чотири будівельні майданчики.

За даними каналу, сталеві конструкції для загородження випускатиме консорціум із трьох компаній – Polimex Mostostal, Mostostal Siedlce і Węglokoks. Будівельні роботи виконуватимуть компанія Budimex та консорціум фірм Unibep i Budrex.

Вартість проекту становить близько $400 млн. Роботи планують завершити до червня 2022 року.