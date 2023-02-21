У Міністерстві закордонних справ Польщі зазначили, що Варшава спорядить Україні 14 танків Leopard 2 протягом "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ.

Про це повідомляє CNN.

Речник МЗС Лукаш Ясіна заявив, що Варшава підтримала відправлення винищувачів до Києва, але ще потрібно пройти певний шлях для досягнення консенсусу між країнами НАТО.

Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Літаки дуже корисні на війні, – сказав Ясіна. Все ж я оптиміст”, — додав він.

У межах програми європейської військової підтримки EUMAM 13 лютого у Польщі розпочалися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2. Тоді ж Анджей Дуда та міністр національної оборони Маріуш Блащак відвідали 10-ту бронекавалерійську бригаду в Свентошуві та зустрілися з польськими інструкторами та українськими військовими, які тренуються на танках Leopard 2 A4.

Зауважимо, 8 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з головою міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Поспілкувавшись віч-на-віч, посадовці обговорили питання подальшої підтримки України.

Окрім цього, Дуда зазначив, що розраховує сформувати “хоча б бронетанкову бригаду” для України

Вже 21 лютого президент США Джо Байден подякував президенту Польщі Анджею Дуді за відданість його країни підтримці народу України.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.