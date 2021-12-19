17 грудня 2021 року Рада Міністрів Республіки Польща ухвалила зміни до порядку пропуску громадян, що прибувають до країни з-поза меж Європейського Союзу, зокрема, з України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Так, доповнено категорію осіб, яким для в’їзду до Польщі не потрібний негативний результат тестування:

діти до 5 років;

особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

особи, які перетинають кордон через роботу (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Раніше, з 15 грудня 2021 року, у Польщі набули чинності зміни щодо перетину кордону для громадян, які прибувають до країни з-поза меж Європейського Союзу, зокрема, з України. При перетині кордону особи повинні надати представникам Прикордонної служби Польщі: крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного тесту SARS-CoV-2 (польською або англійською мовами), зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.

При цьому, ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують, а також дітей, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.