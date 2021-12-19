Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Так, доповнено категорію осіб, яким для в’їзду до Польщі не потрібний негативний результат тестування:
- діти до 5 років;
- особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;
- особи, які перетинають кордон через роботу (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).
Раніше, з 15 грудня 2021 року, у Польщі набули чинності зміни щодо перетину кордону для громадян, які прибувають до країни з-поза меж Європейського Союзу, зокрема, з України. При перетині кордону особи повинні надати представникам Прикордонної служби Польщі: крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного тесту SARS-CoV-2 (польською або англійською мовами), зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.
При цьому, ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують, а також дітей, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.
- Нагадаємо, у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусної хвороби Omicron низка країн в світі посилює обмеження для в’їзду туристів.