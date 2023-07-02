Польща направить 500 поліцейських на кордон з Білоруссю через "напружену ситуацію", заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Джерело: Маріуш Камінський/Twitter

За даними Прикордонної служби Польщі, 1 липня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 187 осіб.

“У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив підкріпити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних і антитерористичних підрозділів”, – зазначив міністр.

W związku z napiętą sytuacją na granicy z 🇧🇾, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy 🇵🇱 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023

Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 армійців, які охоронятимуть безпеку цього кордону.

Зауважимо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, 30 червня, після саміту ЄС заявив, що Польща хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у зв’язку з тим, що РФ розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Nuclear Sharing (Ядерний обмін) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.