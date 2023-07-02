Джерело: Маріуш Камінський/Twitter
За даними Прикордонної служби Польщі, 1 липня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 187 осіб.
“У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив підкріпити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних і антитерористичних підрозділів”, – зазначив міністр.
W związku z napiętą sytuacją na granicy z 🇧🇾, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy 🇵🇱
— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023
Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 армійців, які охоронятимуть безпеку цього кордону.
Зауважимо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, 30 червня, після саміту ЄС заявив, що Польща хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у зв’язку з тим, що РФ розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
Nuclear Sharing (Ядерний обмін) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.
- 14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, в разі потреби, країна без вагань застосує ядерну зброю. Він також додав, що ядерна зброя є гарантією безпеки для його країни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена прагне залучити Росію до переговорів для обговорення контролю над ядерною зброєю після того, як президент Володимир Путін зупинив участь Росії в угоді на початку 2023 року.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, і Сполучені Штати не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.