Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства в Україні.
Очільник українського відомства Микола Сольський та міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик провели щодо цього онлайн-зустріч. Планується, що шляхом “сухого порту” зможуть перевозити українську агропродукцію, зокрема до третіх країн.
Міністри обговорили умови взаємної сертифікації продукції тваринного походження на ринки обох країн. Також вони порушили питання щодо нотифікацій по експортних вантажів задля пришвидшення проходження відповідних процедур на кордоні та транспортування.
Раніше 90% експорту української аграрної продукції відбувалося через порти Одеси й Миколаєва. Проте тимчасово через російську агресію вони заблоковані.
- Нагадаємо, з російського ринку виходить данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas. Ця компанія спеціалізується на виробництві вітрогенераторів.
- Також уряд Японії надасть Україні та державам, які прийняли тимчасово переміщених осіб з України, додаткові 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.
- Європейський Союз розглядає можливість поетапно відмовитися від імпорту вугілля з РФ – через звірства, вчинені російською армією в Україні.