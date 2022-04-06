Польща планує створити на кордоні з Україною "сухий порт". Метою є збільшити пропускну можливість для експорту української аграрної продукції.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства в Україні.

Очільник українського відомства Микола Сольський та міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик провели щодо цього онлайн-зустріч. Планується, що шляхом “сухого порту” зможуть перевозити українську агропродукцію, зокрема до третіх країн.

Міністри обговорили умови взаємної сертифікації продукції тваринного походження на ринки обох країн. Також вони порушили питання щодо нотифікацій по експортних вантажів задля пришвидшення проходження відповідних процедур на кордоні та транспортування.

Раніше 90% експорту української аграрної продукції відбувалося через порти Одеси й Миколаєва. Проте тимчасово через російську агресію вони заблоковані.