Польща вирішила придбати підводні човни для військово-морських сил. Ці човни повинні мати можливості запускати крилаті ракети з підводного простору.

Джерело: RMF.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, цього року держава запустить закупівлі підводних човнів разом із переданням необхідних технологій. На його думку, ВМС повинні мати підрозділи з “високою можливістю таємного пересування на високій швидкості та тривалого переховування під водою”.

Польща планує оголосити детальнішу інформацію щодо кількості човнів та їх обладнання найближчим часом.

“Ми хочемо, щоб наші підводні човни характеризувалися довгостроковими місіями та високою потужністю з погляду перевезених бойових засобів та гнучкості конфігурації”, – зауважив він.

Також човни повинні запускати крилаті ракети, щоб “вражати цілі в глибині території агресора”. Ще міністр оборони закликав партнерів Польщі взяти участь у тендері на закупівлю підводних човнів.

На сьогодні у складі польского ВМС є лише один підводний човен радянського періоду класу Kilo. Його було спущено на воду 1985 року. Човен було модернізовано та реконструйовано. Протягом 2020-2021 років він пройшов щонайменше 10 ремонтів. Проте його поточний стан невідомий.