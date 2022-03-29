Про це він повідомив в інтерв’ю Politico.
“У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців”, – зазначив він.
Протягом останнього місяця Польща прийняла 2,3 мільйона вимушено переміщених осіб – більше, ніж будь-яка інша європейська країна. Наразі кількість мігрантів зменшилась, однак поляки готуються до майбутніх хвиль.
Проте Глінський наголосив, що Заходу дуже важливо не зменшувати гуманітарну допомогу країні.
“Це дуже чутлива проблема з точки зору України, тому що вони все ще захищають свою незалежність”, – сказав Глінський.
Готовність Польщі прийняти таку кількість українських вимушених переселенців, коли вона відмовилась зробити те саме для мігрантів із Сирії та Афганістану, справила враження на країни ЄС.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав п’ять кроків задля запобігання у майбутньому нападам на суверенні держави у глобальному масштабі.
- Водночас польська влада вирішила вислати з Польщі близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, що не відповідає статусу дипломата, що мовою дипломатії означає шпигунство, неофіційно повідомили в урядових джерелах.
- Також Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення.
- Однак польські міста Варшава та Краків через високий приріст українців на тлі російсько-української війни не в змозі прийняти більше вимушено переміщених осіб.