Віцепрем’єр-міністр Пьотр Глінський, який займається питаннями вимушено переміщених осіб у Польщі, заявив, що держава прийматиме стільки українців, скільки необхідно.

Про це він повідомив в інтерв’ю Politico.

“У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців”, – зазначив він.

Протягом останнього місяця Польща прийняла 2,3 мільйона вимушено переміщених осіб – більше, ніж будь-яка інша європейська країна. Наразі кількість мігрантів зменшилась, однак поляки готуються до майбутніх хвиль.

Проте Глінський наголосив, що Заходу дуже важливо не зменшувати гуманітарну допомогу країні.

“Це дуже чутлива проблема з точки зору України, тому що вони все ще захищають свою незалежність”, – сказав Глінський.

Готовність Польщі прийняти таку кількість українських вимушених переселенців, коли вона відмовилась зробити те саме для мігрантів із Сирії та Афганістану, справила враження на країни ЄС.