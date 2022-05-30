Про це повідомила міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва в інтерв’ю BiznesAlert.
На сьогодні комерційне постачання від компанії Orlen вимагає великих логістичних зусиль. Зазвичай паливо постачають трубопроводами, тому країнам довелося шукати нові канали постачання.
За словами польської міністерки їхні нафтові компанії “добре” працюють в Україні. Постачання палива на безоплатній основі було “реакцією на кризову ситуацію”.
Зазначимо, що у травні Україна та Польща домовилися скасувати дозволи для перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива. 18 травня Анна Москва разом з віцепрем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко домовилися про передачу 25 тисяч тонн бензину для насичення ринку пального на тлі його дефіциту.
- Нагадаємо, з 1 червня у Польщі зміняться правила видачі безплатних квитків українцям для поїздок.
- Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року.
- Польща надасть Україні сучасні самохідні гаубиці. Загалом західний сусід передасть 18 одиниць техніки.