Польща припинила постачати паливо на безоплатній основі. Таку допомогу здійснювали на тлі російського вторгнення та бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це повідомила міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва в інтерв’ю BiznesAlert.

На сьогодні комерційне постачання від компанії Orlen вимагає великих логістичних зусиль. Зазвичай паливо постачають трубопроводами, тому країнам довелося шукати нові канали постачання.

За словами польської міністерки їхні нафтові компанії “добре” працюють в Україні. Постачання палива на безоплатній основі було “реакцією на кризову ситуацію”.

Зазначимо, що у травні Україна та Польща домовилися скасувати дозволи для перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива. 18 травня Анна Москва разом з віцепрем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко домовилися про передачу 25 тисяч тонн бензину для насичення ринку пального на тлі його дефіциту.