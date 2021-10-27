З огляду на геополітичні виклики, на які наражається Польща, влада планує посилити оборонну здатність країни.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство AP.

26 жовтня Ярослав Качинський, заступник прем’єр-міністра, один із найвпливовіших політиків у Польщі, сказав, що посилення армії Польщі є необхідною умовою через погіршення міжнародної ситуації, а також геополітичне становище Польщі.

Як приклади небезпеки для країни політик назвав сусідство з “імперськими амбіціями Росії” та гібридну війну, яку веде Білорусь проти Польщі та решти країн Європейського союзу за допомогою мігрантів.

“Якщо ми хочемо уникнути гіршого, тобто війни, ми маємо діяти відповідно до старого правила: “Якщо хочеш миру, готуйся до війни”, – сказав Качинський на пресконференції у Варшаві.

Він зауважив, що Польща як країна, що розташована на східному фланзі Європейського Союзу і НАТО, повинна мати серйозні сили стримування та “здатність ефективно захищати себе протягом тривалого часу самостійно”.

Влада Польщі пропонує збільшити оборонний бюджет країни та збільшити чисельність збройних сил більш ніж удвічі – принаймні до 250 тис. солдатів та 50 тис. резервістів. Зміни не передбачають відновлення обов’язкової військової служби.

Качинський також сказав, що Польща сподівається зміцнити свої збройні сили шляхом придбання військового обладнання американського виробництва, але також розглядатиме можливість придбання зброї європейського виробництва.