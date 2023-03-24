У період з 27 березня по 31 березня Збройні сили Польщі разом із військами союзників проведуть військові навчання під назвою "Zalew-2023" в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю РФ.

Про це інформує РАР.

За даними видання, у навчаннях “Zalew-2023” візьмуть участь 16-та механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили польської армії, а також бойова батальйонна група НАТО.

Речниця механізованої дивізії Магдалена Косцінська зазначила, що це найбільші навчання 2023 року за участі цього військового об’єднання.

Відтак, у військових навчаннях візьмуть участь 2,5 тисячі польських та іноземних військових та близько 500 одиниць техніки й плавзасобів.

Зазначається, що крім території навколо Віслинської коси, план військових навчань передбачає залучення воєнного порту у Гдині, 22-ї бази тактичної авіації у Мальборку та навчального центру в Моджевіні.

За інформацією видання, головним елементом навчань буде здійснення переправи через Віслинську косу польськими та союзницькими підрозділами за підтримки інженерних військ. Також відпрацьовуватимуться – відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідувальних дій в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії внаслідок хімічного зараження території.

Зазначимо, що Польща вже збудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Прессекретарка Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби розповіла, що зараз триває будівництво загородження з колючого дроту на більшості ділянок прикордонних постів уздовж кордону з Росією. Вона зазначила, що загалом вже побудовано близько 107 км загородження.

Станом на сьогодні це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з РФ, що становить 198 км. Це загородження на польсько-російському кордоні будується з початку листопада 2022 року на вимогу прикордонників.

Його висота сягає 2,5 метра, а ширина – 3 метри. Воно складається із трьох рядів колючого дроту, натягнутого на вбиті в землю металеві стовпи. Перед дротяним загородженням встановлено сітку для захисту диких тварин.

Відтак на початку квітня там розпочнуть монтувати електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні. Це буде система датчиків і камер, що дозволить цілодобово стежити за кордоном, незалежно від погодних умов й без необхідності залишатися на лінії кордону.

Електронне загородження охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняється електронними засобами.

За даними Прикордонної служби Польщі, минулого року було зафіксовано 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії до Польщі з метою міграції.

“Цього року ми зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з Росії до Польщі”, – розповіла прессекретарка Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби Польщі.