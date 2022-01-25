Про це повідомляє польський політик у Facebook.
Прем’єр-міністр додав, що велике розчарування викликано тим, як реагує Німеччина на спроби України захиститися перед обличчям загрози з боку Росії.
“Велике розчарування викликає, серед іншого, відмова Німеччини дати згоду на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора”, – додав Моравецький.
Політик додав, що наразі Росія запровадила “чорний сценарій”, про який Польща попереджала Європейський Союз давно. Він полягає у тому, що РФ разом із будівництвом “Північного потоку-2” розпочинає газовий шантаж і дестабілізацію енергетичної безпеки. З тим адміністрація президента Володимира Путіна вкладає гроші в Європу та завдяки цьому формує проросійське лобі серед політиків у різних урядах та організаціях. Всі ці аспекти дають Росії можливості для тероризування і шантажу європейських країн.
“Польща протягом багатьох років твердо підтримує український шлях до інтеграції з Європою і Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму”, – підкреслив Моравецький.
Зазначимо, що прем’єр-міністр Польщі заявляв, що умови для збільшення постачання газу в Європу Путіним є частиною шантажу з боку Москви, де основним елементом виступає газопровід.
- Нагадаємо, депутати Бундестагу закликають чинити тиск на Російську Федерацію за допомогою газопроводу “Північний потік-2”. Це може стати стримувальним дипломатичним рішенням у разі нової російської агресії проти України.
- Напередодні зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з урядом Німеччині директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс таємно прилетів до Берліна. Він зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та представниками німецької розвідки через ситуацію навколо України.
- Голова міжнародного комітету палати представників Конгресу США, демократ Грегорі Мікс вніс на розгляд конгресменів проєкт пакету санкцій проти Росії. Цей законопроєкт стане доповненням до “Акту про захист суверенітету України від 2022 року”.