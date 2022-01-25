Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.

Про це повідомляє польський політик у Facebook.

Прем’єр-міністр додав, що велике розчарування викликано тим, як реагує Німеччина на спроби України захиститися перед обличчям загрози з боку Росії.

“Велике розчарування викликає, серед іншого, відмова Німеччини дати згоду на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора”, – додав Моравецький.

Політик додав, що наразі Росія запровадила “чорний сценарій”, про який Польща попереджала Європейський Союз давно. Він полягає у тому, що РФ разом із будівництвом “Північного потоку-2” розпочинає газовий шантаж і дестабілізацію енергетичної безпеки. З тим адміністрація президента Володимира Путіна вкладає гроші в Європу та завдяки цьому формує проросійське лобі серед політиків у різних урядах та організаціях. Всі ці аспекти дають Росії можливості для тероризування і шантажу європейських країн.

“Польща протягом багатьох років твердо підтримує український шлях до інтеграції з Європою і Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму”, – підкреслив Моравецький.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Польщі заявляв, що умови для збільшення постачання газу в Європу Путіним є частиною шантажу з боку Москви, де основним елементом виступає газопровід.