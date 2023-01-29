У розгалуженому фабричному комплексі, оточеному занедбаними будівлями, сотні техніків цілодобово працюють над одним із найбільших завдань української війни: ремонтом артилерії та важкої бронетехніки та поверненням її на лінію фронту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Механіки гудуть навколо майстерні розміром із футбольне поле, де розміщено три AHS Krab, а повітря насичене запахом металевого пилу та автомобільного мастила. У двох AHS Krab, які виглядають як танки, але являють собою самохідні 155-мм гаубиці, відсутні частини гусениць, вони пронизані кульовими отворами.

Ще один Krab вже виблискує та готовий повернутися назад в Україну маршрутом, за яким відбулася найбільша передача зброї в Європу з часів Другої світової війни. На ремонт кожної зброї може знадобитися до двох місяців фахівцями, які повинні пройти низку перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на фабрику в місці, яке The Wall Street Journal не розголошуватиме.

Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно спілкуються з техніками в Україні, багато з яких були цивільними до війни, навчаючи їх через зашифровані додатки, як ремонтувати все, від танків до ракет.

Технічне обслуговування та ремонт боєприпасів є головним викликом у повномасштабній війні.

Масштаб польської операції з озброєння, про яку раніше не повідомлялося, акцентує на складності завдання з обслуговування, яке незабаром стане набагато більшим. Нещодавно адміністрація Байдена оголосила про плани постачити в Україну 31 танк M1 Abrams, приєднавшись до європейських союзників, які надішлють близько 100 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Польські офіційні особи зазначили, що вони очікують, що Abrams буде ремонтуватися в Польщі в місті Познань на заході країни, що зробить колишню радянську державу-сателіт передовою частиною операції з технічного обслуговування, яка простягається до Чехії, Румунії та Болгарії. Польща також, ймовірно, відіграватиме вирішальну роль у ремонті та обслуговуванні Leopard через великий досвід її збройової промисловості.

Можна з упевненістю припустити, що Польща є лідером, коли справа доходить до обслуговування обладнання, яке використовують українці на полі бою”, — наголосив експерт із військових технологій з Фонду Казимира Пуласького, незалежного аналітичного центру у Варшаві, Томаш Смура.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Польщі за згоду на передачу 74 танків, серед яких 30 PT-91 і 14 Leopard 2.

Майстерню контролюють озброєні офіцери з Агентства внутрішньої безпеки, яким доручено розвідувати потенційні диверсійні операції, які вразили збройові заводи в інших країнах, зокрема Болгарію.

Кожен із приблизно 400 працівників — і будь-який відвідувач приміщення — має бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових співробітників, незалежно від рангу, може тривати кілька місяців.

На фабричному цеху техніки працюють у три зміни цілодобово та постійно спілкуються з українцями на полі бою. Вони діляться інформацією про найкращі методи ремонту через зашифровані повідомлення, що допомагає їм усунути проблеми. Польські механіки розповіли, що одного разу за допомогою чату навчили українського листоношу, який став військовим, ремонтувати реактивний снаряд.

Польські офіційні особи заявили, що незабаром майстерня може розширитися для ремонту та обслуговування обладнання, виробленого за кордоном, але відмовилися розповісти про будь-які конкретні плани.

Майстер цеху Славомір Капуста заявив, що у серпні минулого року він був ошелешений, коли прибула машина, яка була майже знищена, він зазначив, що в такій ситуації завжди хочеться дізнатись чи все гаразд з екіпажем.