Польща розмістить військових США на кордоні поруч із Україною — міністр оборони Польщі

Сполучені Штати направили до Польщі додаткові 1,7 тисячі військовослужбовців. На думку Маріуша Блащака, їхнє прибуття дає найкращу відповідь на загрози стосовно східного флангу НАТО і свідчить про серйозне ставлення до союзницьких зобов’язань. Окрім Польщі війська направлять до Румунії, де зосередять 1,3 тисячі воїнів.

Про намір розмістити американських солдатів на сході Європи заявляв президент США Джозеф Байден. Раніше американський лідер попереджав президента Володимира Путіна, що направить додаткові війська, якщо політика Кремля залишиться агресивною. Оскільки скупчення військових на кордоні з Україною не зупинилося, а політики поки не знайшли мирного шляху вирішення напруженої ситуації — такий крок показує, що США переконали партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі. Зокрема Байден посилався на статтю 5 (договір НАТО про колективну безпеку), яка для них є “священним зобов’язанням”.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі зазначала, що рішення щодо розміщення військових прийняли не на підставі нових розвідданих. Для цього протягом кількох тижнів проводилися консультації із союзниками та партнерами в регіоні щодо ситуації навколо України. Таким кроком Сполучені Штати планують показати Володимиру Путіну, що НАТО має значення для США і союзників, а також вони проти будь-якої агресії проти України.