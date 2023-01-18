Про це повідомило Bloomberg.
За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, він веде розмови щодо цього з Берліном.
“Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцем і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС”, — розповів він.
Вчора Олаф Шольц казав, що веде переговори з союзниками про можливе постачання танків Leopard німецького виробництва в Україну. Він додавав, що будь-які рішення мають бути узгоджені із союзниками. Зазначимо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall заявляв, що не зможе надати Україні танки раніше 2024 року.
Видання додало, що у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard мають 12 європейських країн. Утім їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки.
- Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.