Про це повідомило Bloomberg.

За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, він веде розмови щодо цього з Берліном.

“Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцем і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС”, — розповів він.

Вчора Олаф Шольц казав, що веде переговори з союзниками про можливе постачання танків Leopard німецького виробництва в Україну. Він додавав, що будь-які рішення мають бути узгоджені із союзниками. Зазначимо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall заявляв, що не зможе надати Україні танки раніше 2024 року.

Видання додало, що у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard мають 12 європейських країн. Утім їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки.