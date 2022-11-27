Польща розширює свою прикордонну інфраструктуру та готує транспортні "лінії солідарності" для підтримки експорту українського зерна й інших товарів з України. Вони проходитимуть через польську територію та порти на Балтійському морі, — заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький 26 листопада в Києві.

Про це інформує PolskieRadio.

Очільник уряду взяв участь у міжнародній конференції Grain from Ukraine в українській столиці. Мета ініціативи президента Володимира Зеленського — не дати Москві використовувати продовольство як зброю.

“Через жорстокі блокади експортних виходів з України, ми готуємо нові (транспортні) лінії солідарності, а також нові прикордонні переходи між Польщею та Україною, щоб забезпечити експорт і транзит через Польщу до наших портів на Балтійському морі”, — пояснив Моравєцький.

РФ, яка з лютого веде відкриту війну проти України, намагається заблокувати експорт українського продовольства до країн, які найбільше страждають від нестачі їжі. Це, зокрема, Ефіопія, Судан, Сомалі, Конго та Ємен.

Прем’єр-міністр Польщі акцентував, що розширення прикордонної інфраструктури між двома державами має стати не лише відповіддю на виклики сьогодення, а й вкладом у подальшу повоєнну відбудову України.

“Саме тому ми виділяємо значні кошти на розширення прикордонної інфраструктури між Польщею та Україною, зокрема у комерційних цілях”, – наголосив Моравєцький.

26 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яка покликана забезпечити доставлення українського зерна до країн Африки.

За його словами саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав: Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші.