Польща полегшила умови для українських водіїв, розширивши можливості використання українських документів, які дозволяють участь у дорожньому русі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.

У відомстві пояснили, що це стало можливим після внесення змін до закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави”. Нові норми були ухвалені в Республіці Польща 13 січня 2023 року.

Крім того, усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території цієї країни до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

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У Мінреінтеграції зазначили, що вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, зокрема й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року.