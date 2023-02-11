Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтак, посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.
У відомстві пояснили, що це стало можливим після внесення змін до закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави”. Нові норми були ухвалені в Республіці Польща 13 січня 2023 року.
Крім того, усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території цієї країни до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.
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У Мінреінтеграції зазначили, що вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, зокрема й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року.
- Минулого року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє з 14 грудня 2022 року використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку “Дія” без додаткового отримання пластикового аналога.
- Відтепер, завдяки інтеграції застосунку “Київ Цифровий” з “Дією”, водії можуть поділитися цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через “Дію” у застосунку “Київ Цифровий” та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто.