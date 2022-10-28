Польща вирішила скасувати спрощену процедуру доступу громадян Російської Федерації до польського ринку праці через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та зростання ризику міграції з РФ.

Про це повідомляє PAP із посиланням на слова міністерки сімʼї та соціальної політики Марлени Мальонг.

За словами Марлени Мальонг, з огляду на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну та зростання ризику міграції з РФ, Польща вирішили скасувати полегшений доступ росіян до польського ринку праці. Відтак, якщо підприємці хочуть працевлаштувати російських громадян на підставі дозволу на роботу, то вони більше не звільняються, як раніше, від тесту на ринку праці, який передбачає перед наданням дозволу іноземцю на працевлаштування перевірку, чи на це місце не може бути працевлаштований громадянин Польщі.

Натомість росіяни, які працювали в Польщі легально, за спрощеною процедурою, до внесення цих змін, можуть це робити й надалі, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на працю або заяви про намір підприємця працевлаштувати іноземця.

У міністерстві зазначили, що Росію виключено з переліку країн, громадяни яких можуть працевлаштовуватися на підставі заяви працедавця про намір взяти на роботу за прискореною процедурою, за сім днів. Зараз до цього переліку входять лише громадяни України, Молдови, Грузії, Вірменії та Білорусі.

Крім того, у міністерстві наголосили, що для внесення відповідних змін необхідно було змінити два розпорядження. Перше з них стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозволи на сезонну роботу і про заяви працедавців щодо намірів працевлаштувати іноземця. Друге стосується визначення випадків, коли дозвіл на працевлаштування іноземця видається незалежно від детальних умов видачі дозволів на працевлаштування іноземців.

Варто зазначити, що 26 жовтня Сенат Польщі одностайно, 85 голосами, ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

У резолюції Польща рішуче засуджує агресію РФ проти України та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом.

Крім того, у резолюції сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв’язали жорстоку широкомасштабну війну проти України, намагаючись стерти цю суверенну країну з карти світу та знищити її націю. Зокрема вони підкреслюють, що героїчне відстоювання незалежності громадянами України викликало захоплення всього вільного світу.