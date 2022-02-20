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Польща скликає позачергове засідання ОБСЄ щодо України

Польща, котра наразі головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, скликає позачергове засідання Постійної ради з питань нарощування військових сил Російської Федерації поблизу українських кордонів.

Неділя, 20 лютого 2022, 22:53
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Про це повідомив постійний представник Польщі при ОБСЄ Адам Халачинський у Twitter.

Про проведення засідання попросив постійний представник при ОБСЄ Євген Цимбалюк від імені України.

“На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ. Я також запросив для участі спеціального представника ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Розв’язання проблем, пов’язаних із безпекою, є головним завданням ОБСЄ”, – зазначив Адам Халачинський.

У відповідному листі від української сторони йдеться, що Україна просить провести термінове засідання Постійної ради ОБСЄ 21 лютого.

Своєю чергою, заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив PolsatNews, що зустріч скликана на понеділок (21 лютого). Головна мета – обговорити те, що сталося за останні години, і кроки ОБСЄ в цій ситуації для того, аби деескалувати напруженість.

Теги: агресія РФ, Адам Халачинський, дипломатичний шлях, дипломатія, ОБСЄ, Павло Яблонський, підтримка України, Польща

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