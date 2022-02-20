Польща скликає позачергове засідання ОБСЄ щодо України

Про це повідомив постійний представник Польщі при ОБСЄ Адам Халачинський у Twitter.
Про проведення засідання попросив постійний представник при ОБСЄ Євген Цимбалюк від імені України.
“На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ. Я також запросив для участі спеціального представника ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Розв’язання проблем, пов’язаних із безпекою, є головним завданням ОБСЄ”, – зазначив Адам Халачинський.
Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd
— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022
У відповідному листі від української сторони йдеться, що Україна просить провести термінове засідання Постійної ради ОБСЄ 21 лютого.
Своєю чергою, заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив PolsatNews, що зустріч скликана на понеділок (21 лютого). Головна мета – обговорити те, що сталося за останні години, і кроки ОБСЄ в цій ситуації для того, аби деескалувати напруженість.
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