Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує позбавлятися залежності від РФ через широкомасштабну війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

“На початку цього року імпорт з Росії знизився до 10% …, а лютий-березень, за інформацією, яку я отримав від Orlen, становитиме 0%, тобто цифра, близька до нуля”, – сказав Матеуш Моравецький.

Зазначимо, що у березні минулого року Польща зобов’язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року. На той момент у польської PKN Orlen був довгостроковий контракт з “Роснефтью”, термін дії якого закінчувався наприкінці 2022 року, та угода з “Татнефтью”, яка закінчується у 2024 році.

За даними видання, польська нафтова компанія PKN Orlen нещодавно заявила, що Росія припинила постачання нафти до Польщі нафтопроводом “Дружба”. Зокрема, компанія PKN Orlen заявила, що скористається іншими джерелами, щоб закрити нестачу.

Зауважимо, що у січні цього року країни “Великої сімки” домовилися переглянути рівень обмеження ціни на російську нафту у березні, хоча спершу це планували зробити у лютому.

Як заявили у мінфіні США, у березні країни групи G7 погодилися переглянути рівень обмеження ціни на експорт російської нафти з огляду на можливі зміни на ринку після введення санкцій.

Як відомо, країни “Великої сімки”, Європейський Союз і Австралія 5 грудня домовилися заборонити використання західного морського страхування, фінансування та посередництва морської російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель у межах санкцій Заходу.

Спочатку коаліція планувала переглянути рівень ліміту десь у лютому, через два місяці після його впровадження.

Представники казначейства заявили, що обмеження ціни на нафту має дві цілі: скоротити доходи Росії шляхом інституціоналізації великих знижок на її нафту, яку купують великі споживачі, такі як Китай та Індія, і забезпечити хороше постачання на світових ринках нафти.

“Поки ліміт ціни продовжує відповідати подвійним цілям коаліції, депутати погодилися провести перегляд рівня ліміту ціни на сиру нафту в березні”, – повідомили в американському мінфіні.

Березнева дата дозволяє коаліції оцінити розвиток подій на світових ринках після впровадження лімітів на нафтопродукти та отримати інформацію про технічний огляд ЄС ліміту цін на нафту.