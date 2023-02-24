За інформацією ЗМІ, 24 лютого, у перші роковини повномасштабного російського вторгнення в Україну, Варшава передасть Києву перші танки Leopard 2.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання сьогодні в Україну прибуде прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Саме під час цього візиту він оголосить про те, що сьогодні Польща передасть Україні перші з 14 танків Leopard 2.

Як повідомляє TVP.Info. , Моравецький вже прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і главою українського уряду Денисом Шмигалем.

Про візит Моравецького до Києва раніше анонсував генеральний секретар партії “Право і Справедливість” Кшиштоф Соболевський в ефірі TVP1. За його словами, Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради України.

Соболевський також повідомив, що прем’єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформації після візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу, і домовленостей, досягнутих у Польщі після зустрічі Байдена з президентом Зеленським.