Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання сьогодні в Україну прибуде прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Саме під час цього візиту він оголосить про те, що сьогодні Польща передасть Україні перші з 14 танків Leopard 2.
Як повідомляє TVP.Info. , Моравецький вже прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і главою українського уряду Денисом Шмигалем.
Про візит Моравецького до Києва раніше анонсував генеральний секретар партії “Право і Справедливість” Кшиштоф Соболевський в ефірі TVP1. За його словами, Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради України.
Соболевський також повідомив, що прем’єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформації після візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу, і домовленостей, досягнутих у Польщі після зустрічі Байдена з президентом Зеленським.
- 23 лютого прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що партія танків Leopard 2, які Іспанія планує спорядити в Україну, збільшиться до 10 одиниць.
- Фінляндія надає Україні 13-й пакет військової допомоги, який містить у собі три танки Leopard 2 та інше озброєння.