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Польща спільно з Італією вимагають «реальних гарантій безпеки» НАТО для України

Лідери Італії та Польщі Джорджія Мелоні та Матеуш Моравецький посилили тиск на деяких інших членів НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі, закликавши до "реальних гарантій безпеки" для України.

Середа, 5 липня 2023, 18:29
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Джерело: SkyNews

На саміті, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня, обговорюватимуть шляхи досягнення потенційного членства України та інші пакети підтримки.

Кажуть, що Італія та Польща “повністю згодні” стосовно своїх підходів до України та НАТО – обидві країни хочуть більше гарантій безпеки для Києва.

“Надання реальних гарантій безпеки Україні також є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого та тривалого миру”, – пояснила Мелоні під час візиту до Варшави.

Президент Володимир Зеленський та низка інших європейських лідерів закликали до більшої підтримки з боку НАТО, одначе деякі члени не бажають наближати Україну до Альянсу, поки не завершиться війна з Росією.

Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували  Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.

Теги: гарантії безпеки, Італія, НАТО, партнери, Польща, Україна, союзники

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