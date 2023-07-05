Польща спільно з Італією вимагають «реальних гарантій безпеки» НАТО для України

Джерело: SkyNews
На саміті, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня, обговорюватимуть шляхи досягнення потенційного членства України та інші пакети підтримки.
Кажуть, що Італія та Польща “повністю згодні” стосовно своїх підходів до України та НАТО – обидві країни хочуть більше гарантій безпеки для Києва.
“Надання реальних гарантій безпеки Україні також є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого та тривалого миру”, – пояснила Мелоні під час візиту до Варшави.
Президент Володимир Зеленський та низка інших європейських лідерів закликали до більшої підтримки з боку НАТО, одначе деякі члени не бажають наближати Україну до Альянсу, поки не завершиться війна з Росією.
Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.
15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.
- Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО “вже зараз” – навіть якщо членство настане лише після війни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- 28 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Брюсселі зазначив, що Альянс повинен дати потужний сигнал про те, що готовий захищати кожен дюйм своєї території на тлі повідомлень про переміщення російської групи найманців до РБ. Натомість глава естонського уряду переконана, що вступ України до НАТО забезпечить стабільний мир на континенті.