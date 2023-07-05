Польща спільно з Італією вимагають «реальних гарантій безпеки» Україні з боку НАТО

Лідери Італії та Польщі Джорджія Мелоні та Матеуш Моравецький посилили тиск на деяких інших членів НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі, закликавши до "реальних гарантій безпеки" для України.

Джерело: SkyNews

На саміті, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня, обговорюватимуть шляхи досягнення потенційного членства України та інші пакети підтримки.

Кажуть, що Італія та Польща “повністю згодні” стосовно своїх підходів до України та НАТО – обидві країни хочуть більше гарантій безпеки для Києва.

“Надання реальних гарантій безпеки Україні також є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого та тривалого миру”, — пояснила Мелоні під час візиту до Варшави.

Президент Володимир Зеленський та низка інших європейських лідерів закликали до більшої підтримки з боку НАТО, одначе, деякі члени не бажають наближати Україну до Альянсу, поки не завершиться війна з Росією.