Польща та Литва намагаються посилити боротьбу з обходом санкцій, тож спільно активізують зусилля відносно синхронізації економічних обмежень проти Білорусі та РФ.

Джерело: PolskieRadio

Зазначається, що проєкт санкцій проти режиму РБ готовий до втілення із кінця січня цього року. Зокрема націлюються на осіб, відповідальних за переслідування та засудження Анджея Почобута (журналіст, активіст Спілки поляків Білорусі, політичний в’язень РБ – ред.). Проте, є також галузеві обмеження.

Один з дипломатів пояснив, що для ефективної боротьби з обходом санкцій, необхідно синхронізувати обмеження проти РФ та Білорусі. Інший зазначив, що потрібно оновити січневий проєкт санкцій проти РБ, оскільки відтоді ЄС запровадив проти РФ ще два пакети обмежень.

У січні Єврокомісія запропонувала знову вдарити по білоруському експорту та запровадити санкції, відносно меблів, вугілля, нафти, золота та сталі. Окрім цього, проєкт передбачає додаткові обмеження в авіаційному секторі.

З початком головування Іспанії в ЄС Польща за підтримки Литви збільшила тиск та переконана, що обмеження вже час посилити.

У Варшаві також акцентують на загрозі з боку російських найманців з групи “Вагнер” у Білорусі, а також пояснюють ризик диверсійно-гібридної діяльності з використанням мігрантів.

У виданні нагадали, що роботу над санкціями проти Білорусі заблокувала Португалія з групою країн, котрі просили послаблення раніше введених обмежень і виключення з них білоруської калійної солі, що, своєю чергою, викликало потужний спротив з боку Польщі та Литви.

Зауважимо, колишній директор ЦРУ Девід Петреус раніше наголосив, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, тим часом як російський президент Володимир Путін зазнає потужних військових і економічних провалів.