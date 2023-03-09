Про це інформує DW.
Блащак зауважив, що мовиться про батальйон важких танків, польську частку яких вже доставлено, а у випадку з союзниками – буде доставлено в Україну найближчим часом.
Окрім 14 польських Leopard, у складі батальйону має бути також чотири танки з Канади, вісім – із Норвегії, а також шість – з Іспанії. Глава Міноборони Польщі повідомив, що він веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес про надання Україні, “можливо, ще чотирьох” танків.
Також стало відомо, що у Польщі завершилося навчання українських армійців на Leopard 2.
Для протистояння Росії союзники України створили так звану “танкову коаліцію”, до якої долучилися понад десять країн.
Нині понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться у військових арсеналах по всій Європі. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку.
Ідеться, зокрема, про Грецію, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard. Разом з цим, і Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6. Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.
Окрім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. А США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams.
- За даними американських законодавців, Україна просить у США касетну бомбу МК-20. Водночас вони поки що не впевнені, що Білий дім погодиться надати таке озброєння.
- Чеський виробник надувних макетів HIMARS і танків Abrams, який раніше спеціалізувався на “повітряних” рекламних виробах, має співвласників у Росії.
- Окрім танків Leopard 2, німецька збройна компанія Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag для відправлення їх в Україну.