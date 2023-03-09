9 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що Варшава передала Україні ще десять із 14 обіцяних Leopard 2. Він також пообіцяв, що інші партнери невдовзі надішлють Києву свої танки.

Про це інформує DW.

Блащак зауважив, що мовиться про батальйон важких танків, польську частку яких вже доставлено, а у випадку з союзниками – буде доставлено в Україну найближчим часом.

Окрім 14 польських Leopard, у складі батальйону має бути також чотири танки з Канади, вісім – із Норвегії, а також шість – з Іспанії. Глава Міноборони Польщі повідомив, що він веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес про надання Україні, “можливо, ще чотирьох” танків.

Також стало відомо, що у Польщі завершилося навчання українських армійців на Leopard 2.

Для протистояння Росії союзники України створили так звану “танкову коаліцію”, до якої долучилися понад десять країн.

Нині понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться у військових арсеналах по всій Європі. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку.

Ідеться, зокрема, про Грецію, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard. Разом з цим, і Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6. Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.

Окрім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. А США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams.