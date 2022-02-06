Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише польський журнал Polska Zbrojna.

“Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Російської Федерації. Ми бачимо рішучість українців оборонятися, але відчувається нестача техніки. Тому необхідно діяти швидко”, – зауважив Матеуш Моравецький.

Він наголосив, що першу партію зброї Україна отримає вже наступного тижня.

Наразі в ЗСУ 60-мм міномети перебувають на озброєнні Сил спецоперацій та Сил територіальної оборони. Потреба в мінометах цього року значно зросла – якщо раніше у штаті кожної бригади тероборони була мінометна батарея, то у нових штатах, що введені в дію з 1 січня 2022 року бригадної батареї немає, натомість мінометна батарея з’явилася в штаті кожного батальйону. Тобто замість 25 батарей у теробороні відтепер близько 150, а це значно більша кількість мінометів.

Довідка. LMP-2017 — легкий піхотний міномет виробництва Zakłady Mechaniczne Tarnów, калібр 60 мм або 61 мм. Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-якої погоди умови. Спроектований як зброя безпосередньої підтримки, ним може керувати один солдат. Дальність стрільби від 100 до 1300 метрів, скорострільність 25 пострілів за хвилину без регулювання налаштувань або 10 пострілів за хвилину з коректуючим прицілом. Довжина ствола 650 мм. Міномет важить 6,6 кг.

Ручний багатозарядний гранатомет RPG-40 важить близько шести кг і здатен випустити шість 40-мм гранат за кілька десятків секунд.

Дальність пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів – коли використовують 40 мм х 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю близько 78 м за секунду, до приблизно 800 метрів – при застосуванні 40 мм x 51SR з початковою швидкістю близько 120 м на секунду.