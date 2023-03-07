Про це сповіщає “Голос Америки”.
Як повідомив Блащак, на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Стокгольмі у вівторок обговорять безпеку Європи та підтримку України. “У нас також заплановано переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Основне питання, про яке ми будемо говорити, – низька доступність запчастин для танків Leopard”, – зазначив він.
Наголошено, що цю проблему може вирішити передусім німецька збройна промисловість, і Польща також готова виробляти такі деталі. За словами Блащака, Польща готова запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом і обслуговуванням танків Leopard.
Крім того, додається, що нині понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться у військових арсеналах по всій Європі. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку.
Ідеться, зокрема, про Грецію, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard. Разом з цим, і Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6. Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.
- За даними американських законодавців, Україна просить у США касетну бомбу МК-20. Водночас вони поки не впевнені, що Білий дім погодиться надати таке озброєння.
- Чеський виробник надувних макетів HIMARS і танків Abrams, який раніше спеціалізувався на “повітряних” рекламних виробах, має співвласників у Росії.
- Окрім танків Leopard 2, німецька збройна компанія Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag, для відправлення в Україну.