Про це сповіщає “Голос Америки”.

Як повідомив Блащак, на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Стокгольмі у вівторок обговорять безпеку Європи та підтримку України. “У нас також заплановано переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Основне питання, про яке ми будемо говорити, – низька доступність запчастин для танків Leopard”, – зазначив він.

Наголошено, що цю проблему може вирішити передусім німецька збройна промисловість, і Польща також готова виробляти такі деталі. За словами Блащака, Польща готова запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом і обслуговуванням танків Leopard.

Крім того, додається, що нині понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться у військових арсеналах по всій Європі. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку.

Ідеться, зокрема, про Грецію, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard. Разом з цим, і Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6. Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.